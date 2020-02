Meer geld voor ggz in aardbevingsgebied Groningen

Minister Hugo de Jonge trekt nog eens 250.000 euro uit voor geestelijke gezondheidszorg aan mensen in Groningen die met problemen kampen door de aardbevingen in het gebied. De kwart miljoen komt bovenop geld dat het kabinet eerder al beschikbaar stelde.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) had eind vorig jaar op het extra geld aangedrongen. Onder andere D66, SP en PvdA schaarden zich achter de oproep. In april wil De Jonge met meer details komen, over hoe de hulp gaat worden ingevuld. Daarover moet onder meer worden overlegd met de GGD in Groningen.

Het kabinet zegde eerder al ruim 5,4 miljoen euro toe aan de gemeenten, voor geestelijke gezondheidszorg in het aardbevingsgebied.

Dik-Faber vindt het toegezegde geld “een heel belangrijk signaal. Het geld dat nu beschikbaar komt voor geestelijke zorg is een eerste stap op weg naar herstel, maar daarmee zijn we er nog niet.”