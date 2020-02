Oud-PvdD’er Van Kooten (36) sluit zich aan bij 50Plus

De 36-jarige Femke Merel van Kooten die vorig jaar uit de Partij voor de Dieren (PvdD) stapte, sluit zich aan bij 50Plus. Dat zegt het Tweede Kamerlid in een interview met het AD. Van Kooten vertrok vorig jaar bij de PvdD en nam daarbij haar zetel mee tot woede van de partij. Zij vond dat de partij te veel met de eigen stokpaardjes bezig was.

Tegen het AD zegt Van Kooten dat ze er eerst over nadacht om een eigen partij op te richten, maar toch besloten heeft lid te worden van 50Plus. Dat gebeurde na een gesprek met 50Plus-leider Henk Krol.

Volgens Van Kooten is haar overstap niet verrassend en heeft haar nieuwe partij “een groot hart voor dieren en kwetsbare mensen”. Ook is de partij volgens haar “bezig met verjonging”. Krol noemt haar in de krant “doortastend, zelfverzekerd en waanzinnig ijverig”.