Tweede Kamer zet vraagtekens bij zieke minister Ollongren

In de Tweede Kamer zijn vragen gerezen over de positie van de zieke minister Kajsa Ollongren. Zij wordt sinds november vervangen. Oppositiepartijen PVV en SP willen weten of alles wel volgens de regels verloopt. Ook volgens Ollongrens eigen partij D66 is er onduidelijkheid.

Ollongrens takenpakket is tijdens haar afwezigheid verdeeld. Haar staatssecretaris, Raymond Knops, nam het meeste over. Hij mag zich tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemen. Tijdens een debat woensdag in de Kamer noemde hij Ollongren, tot verrassing van de Kamerleden, minister zonder portefeuille. Officieel zit ze gewoon in het kabinet.

SP’er Ronald van Raak vroeg zich af wat er gebeurt als een ontevreden Kamer zou besluiten Knops weg te sturen: moet Ollongren dan ook aftreden, of kan ze de positie van Knops innemen?

Martin Bosma van de PVV benadrukte dat het de taak is van het parlement om de regering te controleren. “Dan moet het volstrekt helder zijn wat de verhoudingen zijn.” Kees Verhoeven van regeringspartij D66 vindt ook dat “we dit moeten uitzoeken”.

Ollongren onderging een operatie aan de bijholtes en het herstel duurt langer dan verwacht.