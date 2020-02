Wakker Dier: supermarkten stunten vaker met goedkoop vlees

Na een jarenlange daling is het aantal aanbiedingen met vlees zonder keurmerk vorig jaar voor het eerst sinds 2015 weer licht gestegen. Volgens Wakker Dier zijn de drie grootste drijvers achter de stijging Albert Heijn, Hoogvliet en Coop.

Het aantal van deze kiloknallers steeg in 2019 met 292, van 8103 naar 8395. “Het gestunt met keurmerkloos vlees gaat over de ruggen van de dieren. De supermarkten verkopen willens en wetens leedvlees”, zegt de dierenwelzijnsorganisatie. Volgens de organisatie is ook het aantal vleesaanbiedingen mét een welzijnskeurmerk vorig jaar toegenomen.

Wakker Dier wil dat supermarkten zo snel mogelijk overschakelen op vlees met minimaal één ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. De organisatie houdt de aanbiedingen in de folders van de elf grootste supermarkten al jaren in de gaten. Het gaat om Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus en Vomar.