Bijdragen voor renovatie Boijmans blijven uit

De financiële bijdragen van goededoelenorganisaties aan de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam blijven uit. Dat schrijft het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het college spreekt van een “tegenvallend resultaat”.

De voorgenomen grootschalige renovatie en verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen gaat zo’n zeven jaar duren en 223,5 miljoen kosten. De gemeente is eigenaar van het gebouw en een groot deel van de collectie. Rotterdam reserveerde 168,5 miljoen voor de grote opknapbeurt van Boijmans, maar de rest moet uit andere bronnen komen, zoals loterijen, sponsors en kunstliefhebbers.

Het Rijk is met 7,5 miljoen over de brug gekomen, schrijft de raad, maar de BankGiroLoterij heeft volgens een woordvoerder de aanvraag voor een soortgelijk bedrag afgewezen. Sommige Rotterdamse fondsen beloofden onlangs wel giften te doen. In de brief aan de raad wordt gewag gemaakt van het uitblijven van “ondersteuning door goededoelenorganisaties, die deze bijdragen verder zouden versterken”, maar volgens de zegsman gaat het hier in feite alleen om een afwijzing door de BankGiroLoterij.

Het college wil de ambities voorlopig wel handhaven en nog voor de zomer de raad een voorstel doen.