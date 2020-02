FIOD legt beslag op woningen in Haarlem wegens witwassen

Op vijf woningen in Haarlem is door de FIOD beslag gelegd op verdenking van het witwassen van criminele verdiensten. In verband met het onderzoek zijn drie mannen uit Haarlem (35), Bodegraven (38) en Emmen (31) aangehouden.

De Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst heeft op acht locaties in Haarlem, Bodegraven, Emmen en Gouda doorzoekingen verricht, waarbij ook geldhonden van de douane zijn ingezet, meldt de dienst donderdag.

Bij de zoekacties werden een vuurwapen en munitie gevonden. Behalve op de panden in Haarlem is beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, luxegoederen zoals horloges en dure kleding. Verder is bijna 70.000 euro aan contant geld aangetroffen.

Aanleiding tot de actie waren meldingen van diverse banken over ongebruikelijke transacties. Het geld zou in de aanschaf van vastgoed zijn gestoken.