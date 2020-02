Geen gevolgen misleiding Kamer over missie in Kunduz

De misleiding van de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in Kunduz krijgt geen politieke gevolgen. De Kamerleden kregen een te rooskleurig beeld voorgeschoteld van de inzet in Afghanistan. Wel moet het kabinet volgens de Kamer in de toekomst transparant zijn over de gang van zaken bij missies.

“Niemand is geholpen met het rooskleuriger maken van een missie”, zei Andr├ę Bosman van regeringspartij VVD. “Defensie moet eerlijk durven zijn”, aldus John Kerstens (PvdA).

De onafhankelijke inspectiedienst van Buitenlandse Zaken meldde vorige week dat de Kamer onjuist was geïnformeerd. De leiding van de missie verzweeg tegenslagen om het politieke draagvlak voor de missie niet te verliezen. Ambtenaren werden onder druk gezet om positief te rapporteren.

De missie van 2011 tot 2013 kwam in de Tweede Kamer moeizaam tot stand. Nederlanders trainden agenten en steunden het justitieel apparaat. Om steun te krijgen werd een heel aantal voorwaarden aan de missie gesteld. Dat bemoeilijkte de missie, erkennen alle partijen.

SP’er Sadet Karabulut had op meer zelfreflectie van de Kamer gehoopt. “We steunen al negentien jaar een oorlog gebaseerd op leugens.”