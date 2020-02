Kamer: kabinet moet nadenken over vliegverbod naar China

Het kabinet moet onderzoeken of het vliegverkeer van en naar China stilgelegd kan worden als de nood aan de man is, vindt de Tweede Kamer. In de tussentijd moet het vliegmaatschappijen vast wijzen op KLM, die wegens de uitbraak van het coronavirus heeft besloten tot minstens medio maart niet naar China te vliegen.

Het kabinet voelt er vooralsnog niets voor het vliegverkeer van en naar China stil te leggen. Het benadrukt dat het aan luchtvaartmaatschappijen zelf is om te beslissen of ze hun vluchten willen schrappen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat een zware maatregel als een vliegverbod om stevige argumenten vraagt, brengt verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen steevast in herinnering.

Maar KLM heeft juist na advies van de WHO besloten de vluchten tot en met 15 maart op te schorten, constateert de Kamer. Daarom zou het kabinet vliegmaatschappijen moeten “wijzen op de informatie waarop de KLM haar besluit heeft gebaseerd”.