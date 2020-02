Kamer spreekt OVV over vermeende beïnvloeding door Boeing

De Tweede Kamer praat donderdag met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ramp met een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. Aanleiding is een recent krantenbericht waarin vliegtuigbouwer Boeing beticht wordt van beïnvloeding van het onderzoek naar de crash.

Een Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing neer bij Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek en concludeerde dat de crash was veroorzaakt door een defecte hoogtemeter, in combinatie met fouten van de bemanning.

Dagblad The New York Times meldde afgelopen maand dat sommige, voor Boeing mogelijk schadelijke, bevindingen onder Amerikaanse druk zouden zijn weggemoffeld. Daarover komt voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de OVV praten, samen met zijn voorganger Pieter van Vollenhoven die destijds de leiding had.

Ook hoogleraar Sidney Dekker geeft uitleg. Hij was betrokken bij het onderzoek, maar sommige van zijn bevindingen zouden onder druk van Boeing het eindrapport niet hebben gehaald. De Kamer had ook topman David Calhoun van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant aan de tand willen voelen, maar die bedankte voor de eer.