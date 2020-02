Lood gevonden in leidingen bij zes schoolgebouwen Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in zes schoolgebouwen van voor 1960 verhoogde concentraties lood in het water gevonden. Bij een school zijn er waarschijnlijk loden leidingen aanwezig en van de andere scholen wordt dit nog nader onderzocht. Het zware metaal kan een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen.

De gemeente stelde onlangs een onderzoek in naar de aanwezigheid van dit soort leidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven in de stad. Wethouder Eelco Eerenberg maakte de resultaten van de watermonsters van de eerste 25 gebouwen donderdag bekend. Bij 46 andere panden volgt nog een ‘quickscan’. De wethouder verwacht deze uitkomst volgende week binnen te krijgen.

De zes scholen hebben direct maatregelen genomen. Er mag geen water uit de kraan, maar alleen uit flessen, worden gedronken. De ouders van de leerlingen zijn ingelicht.

Bij vijf scholen is nog niet helemaal duidelijk of de concentraties lood worden veroorzaakt door leidingen binnen de school of door leidingen die naar het gebouw toelopen. Waterbedrijf Vitens doet nader onderzoek.