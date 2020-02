Rokers stoppen steeds vaker met behulp van medicijnen

Het gebruik van medicijnen op recept bij het stoppen met roken is tussen 2012 en 2017 met ongeveer 35 procent toegenomen. In 2017 deed ruim een derde van alle rokers in Nederland een poging om te stoppen met roken. Dat constateert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat een onderzoek liet uitvoeren.

Behalve vervangende middelen (zoals nicotinekauwgum en -pleisters) worden vooral de medicijnen varenicline en bupropion voorgeschreven. Vooral varenicline wordt vaak gebruikt. Ook het middel nortriptyline wordt voorgeschreven, maar is niet voor alle patiënten geschikt. Het wordt cliënten afgeraden die bijvoorbeeld een hartinfarct hebben gehad, aldus de medicijnautoriteit CBG.

“De afgelopen jaren zie ik steeds meer patiënten die bij mij langskomen voor hulp bij het stoppen met roken. Als huisarts adviseer ik altijd als eerste gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken, aangevuld met eventueel nicotinevervangende middelen. Als laatste kijk ik of het nodig is om andere medicijnen voor te schrijven. Deze medicijnen kunnen echter ook bijwerkingen hebben, waarvan sommige ernstig zijn,” aldus Janneke Belo, huisarts en collegelid bij het CBG.

Aan het onderzoek deden van 2012 tot en met 2017 elk jaar gemiddeld 315 huisartsenpraktijken mee, met in totaal gemiddeld een miljoen patiënten.