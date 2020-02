Mogelijk vrijdagavond of -nacht zekerheid over identiteit Saïd R.

De politie verwacht vrijdagavond of -nacht meer zekerheid te hebben over de identiteit van Saïd R. Zijn vingerafdrukken zijn afgenomen en dan moet blijken of het inderdaad om de voortvluchtige vermeende topcrimineel gaat. Hoe snel de identificatie gaat, hangt af van de Colombiaanse politie, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie weten.

Als de duidelijkheid er is, volgt een uitleveringsverzoek. Hoe snel dat gaat en wanneer R. in Nederland is, is onduidelijk. Dat hangt van de woordvoerder onder meer af van de autoriteiten in Colombia en in hoeverre R. meewerkt aan zijn uitlevering. Heel snel zal het naar verwachting niet gaan.

De 47-jarige R. is in de Colombiaanse stad Medellín opgepakt. Dat gebeurde in een woning, waar alleen hij aanwezig was.