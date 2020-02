Saïd R., vermeende rechterhand Taghi, opgepakt in Colombia

Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, is aangehouden in Colombia. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dat hij in Medellín door de Colombiaanse politie is opgepakt. “De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Said R. gaat”, meldt de Landelijke Eenheid op Twitter.

Wanneer R. naar Nederland wordt gebracht, is nog niet duidelijk. De arrestatie in Colombia gebeurde in samenwerking met de Nederlandse politie, de FBI en de Amerikaanse opsporingsdienst DEA.

De 47-jarige R. wordt gezien als de man naast vermeend onderwereldkopstuk Taghi – die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai.

De mannen worden verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Ze zijn hoofdverdachten in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo, dat in 2017 op gang kwam, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, kreeg B. wroeging en liep hij over.

Eind deze maand en begin maart zijn nieuwe zittingen in dit megaproces gepland. Op 6 maart zal Taghi zich voor het eerst in de rechtbank moeten melden. Zijn advocaat heeft al laten weten dat de verdachte daarbij zal zijn. Taghi is in Nederland vastgezet in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Wanneer R. voor het eerst in de rechtbank zal verschijnen, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft R. nog geen advocaat in Nederland. Eerder verleende de rechtbank verstek in zijn zaak, wat zoveel betekent als dat zijn strafzaak buiten zijn aanwezigheid is begonnen. Voor Taghi gold hetzelfde.