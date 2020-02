Vrouw gepakt om gedode katten in vuilniszakken

Een vrouw uit Tilburg is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het doden van zo’n tien katten. De beesten werden eerder op vrijdag aangetroffen in vuilniszakken die in diverse afvalcontainers waren gestopt. De katten waren ernstig verminkt.

Over de identiteit van de vrouw is verder niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de katten zijn gedood.

De vuilniszakken met de katten werd aangetroffen in de Daendelsstraat door een medewerker van het afvalbedrijf in Tilburg. Die schakelde de politie in. Daarop zette de politie een onderzoek in waarbij camerabeelden werden bekeken en getuigen gehoord.