Nog geen stormdienstregeling treinverkeer op zondag

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen laten de treinen zondag tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Dat is zaterdag besloten tijdens extra overleg vanwege de storm Ciara die zondag over het land raast. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.

Voor het hoogtepunt van de storm, om 14.00 uur, schrappen NS en ProRail zondag uit voorzorg enkele Intercity-ritten tussen Den Helder en Zaandam. Reizigers moeten dan op station Alkmaar overstappen.

De impact van de storm Ciara op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. “Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld, mede omdat er op zondag al minder treinen rijden”, licht een NS-woordvoerder toe. “Veiligheid van onze reizigers en collega‚Äôs staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen.”

“Door omgevallen bomen of een geknapte bovenleiding kunnen treinen uitvallen en zal er extra vertraging ontstaan”, waarschuwt de woordvoerder. Als de storm schade aanricht, leidt dat onherroepelijk tot hinder voor reizigers. “Spoorbeheerder ProRail heeft aannemers gevraagd extra storingsmonteurs paraat te houden. Ook staan er extra hulpdiensten en locomotieven klaar.”