Storm Ciara trekt ‘ongekend snel’ richting Nederland

De storm Ciara die zaterdagochtend nog voor de Canadese kust woedt, trekt binnen een dag de Atlantische Oceaan over. Dat is ongekend snel, zegt Weeronline. Volgens de laatste berekeningen zijn er zondagmiddag en -avond zeer zware windstoten tot 130 kilometer per uur.

“Aan de kust kun je zondag op de pier moeite hebben om goed te blijven staan. In Scheveningen is het rond 15.00 uur vloed. Het water is bij een zuidwesterstorm wel minder hoog dan bij een storm uit het westen tot noordwesten”, aldus het weerbureau. “Doordat in rivieren stroomopwaarts al veel regen is gevallen en het water door de storm moeilijker wordt afgevoerd hebben rivieren te maken met hoog water.”

Weeronline waarschuwt het verkeer op de weg voor plotselinge, harde windstoten. Ook zal de storm waarschijnlijk schade veroorzaken aan huizen en andere gebouwen en kunnen zondag bomen omwaaien. Vanaf de middag geldt het advies niet het bos in te gaan.

Spoorbeheerder ProRail bekijkt zaterdagochtend of het nodig is om de dienstregeling zondag aan te passen.