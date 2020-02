Geldactie voor laatste 5000 AED’s voor burgerhulpverlening

Om het landelijke netwerk van burgerhulpverlening bij een hartstilstand aan voldoende defibrillators te helpen, houdt de VriendenLoterij deze en volgende maand speciale prijzenbingo’s. Een deel van opbrengst van de lotenverkoop gaat naar de Hartstichting voor de aankoop van 5000 AED’s. Die zijn nodig om een goed dekkend netwerk te hebben.

Op dit moment telt het netwerk ongeveer 20.000 Automatische Externe Defibrillators (AED’s), een draagbaar apparaat dat door middel van een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Met 5000 extra AED’s kunnen de overlevingskansen bij een hartstilstand verder verbeteren. Iedereen in Nederland kan dan binnen 6 minuten na een hartstilstand gereanimeerd worden.

De Hartstichting heeft onderzoek laten uitvoeren naar het kennisniveau van Nederlanders over reanimeren. De meeste mensen schatten goed in dat een reanimatie binnen 6 minuten gestart moet worden om de overlevingskans te vergroten. Maar een kwart (23 procent) denkt dat er meer tijd is.