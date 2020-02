Telefoons landelijke meldkamer staan roodgloeiend door storm

De telefoons bij de landelijke meldkamer staan roodgloeiend door de storm die momenteel over ons land raast. Bellen er normaal gesproken op een zondag zo’n honderd mensen per kwartier naar 112, nu zijn dat er rond de driehonderd, zegt een woordvoerder van de politie. “Dit aantal loopt gestaag op, want de verwachting is dat de storm rond 19.00 uur op zijn sterkst is.”

De landelijke eenheid roept op bij stormschade niet naar 112 te bellen als er geen sprake is van acuut gevaar, omdat het nummer beschikbaar moet blijven “voor als elke seconde telt”. Het nummer 0900-8844 is voor politiezaken die minder dringend zijn en als er sprake is van schade die geen gevaar oplevert voor anderen, kunnen mensen volgens de politiewoordvoerder het beste de gemeente bellen.

Het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Den Haag vraagt mensen stormgerelateerde meldingen zoveel mogelijk via Twitter (DM) te melden. “Dit vanwege enorme drukte. Andere (spoed-)incidenten kunt u uiteraard wél via 112 aan ons melden, dank!”, twittert het OC.

Desondanks zijn de meldkamers extra bemand zondag. De meldingen komen volgens de zegsman momenteel vooral uit het noordwesten van het land, zoals Noord-Holland maar ook uit Zeeland. De meeste telefoontjes gaan over bomen op de weg of omgewaaide steigers, reclameborden en gevelborden.