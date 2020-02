Veertig woningen ontruimd vanwege losgeraakt stuk dak Rotterdam

Doordat een stuk dak is losgewaaid van een aantal huizen in de Jonker Franssenstraat in Rotterdam heeft de veiligheidsregio de bewoners van 40 huizen ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen, zo meldt de Veiligheidsregio Rotterdam. Tramverkeer en overig verkeer is stilgelegd, aldus de veiligheidsregio.

Het dak ligt los van een aantal van de portiekwoningen. Het is niet weggewaaid, maar ligt wel los. De brandweer onderzoekt de constructie van een aantal woningen.

Vanwege de zuidwesterstorm Ciara geldt in het hele land de zogeheten code oranje. Dat houdt in dat er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.