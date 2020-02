Nieuwe Nederlandse Europarlementariërs kunnen aan de slag

Met enige vertraging zijn drie nieuwe Nederlandse politici toegetreden tot het Europees Parlement. Hun toelating werd dinsdagavond officieel aangekondigd.

Het betreft VVD’er Bart Groothuis, PVV’er Marcel de Graaff en senator Dorien Rookmaker van GO (Groep Otten). “De PVV is weer vertegenwoordigd in het Europees Parlement”, twitterde de Graaff.

Nederland telt daarmee in totaal 29 Europarlementariërs. Omdat Nederland en dertien andere EU-landen ondervertegenwoordigd waren, kregen deze lidstaten extra plekken doordat 73 Britse afgevaardigden op 1 februari vertrokken als gevolg van de brexit.

De 24 nieuwe leden van de andere landen waren maandag al geïnstalleerd. Nederland was later omdat de Kiesraad pas vorige week donderdag officieel bekendmaakte wie de drie extra zetels mochten innemen. Vervolgens moesten nog procedures worden doorlopen. De Tweede Kamer gaf de namen uiteindelijk dinsdag door aan het EU-parlement.

Het totaalaantal leden is teruggebracht van 751 naar 705. De 46 lege zetels blijven in reserve, bijvoorbeeld voor het geval er nieuwe lidstaten bijkomen.