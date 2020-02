NS: elke 5 minuten trein naar Formule 1 in Zandvoort

Tijdens het Formule 1-weekeinde in mei laten de Nederlandse Spoorwegen zeker elke 5 minuten in beide richtingen een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

De NS verwacht dat weekeinde van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei per dag 50.000 extra reizigers. Om die goed op te vangen en op weg naar het circuit te helpen, worden honderden extra medewerkers ingezet.

Het is voor het eerst dat de NS zoveel treinen op dezelfde lijn laat rijden. Nu rijden er twee treinen per uur naar Zandvoort. Het station heeft doorgaans ongeveer 5700 in- en uitstappers per dag, meldt de NS. Het spoorbedrijf zegt dat de treinen rijden van en naar de kustplaats zolang als het nodig is.

De NS zet zogeheten Sprinter Light Trains in omdat die een makkelijke in- en uitstap hebben. Spoorbeheerder ProRail zorgt voor twee extra perrons op station Zandvoort en extra brede trappen om de stromen reizigers zo snel en goed mogelijk uit het station te krijgen. De NS wijst er wel op dat reizigers ondanks alle maatregelen bijvoorbeeld na de race wel rekening moeten houden met grote drukte rond het station en in de treinen.

De speciale dienstregeling tussen Amsterdam en Zandvoort geldt vanaf 07.00 uur ’s ochtends. De NS raadt aan nu al een kaartje te kopen, omdat het begin mei op de stations en bij de kaartjesautomaten vermoedelijk drukker is dan normaal.

Tjalling Smit, lid van de raad van bestuur van NS, zegt in een verklaring: “We zien het als onze maatschappelijke taak zo veel mogelijk racefans op een duurzame manier naar Zandvoort te brengen en op die manier de Dutch Grand Prix tot een succes te maken.”