Rederij zoekt oplossing voor geweigerd cruiseschip Westerdam

Rederij Holland-Amerika Lijn werkt aan een oplossing voor het cruiseschip dat niet mag aanmeren in Thailand, uit angst voor verspreiding van het nieuwe coronavirus. De Westerdam kreeg maandag te horen dat het mocht aanmeren in een haven nabij Bangkok, maar die toestemming werd dinsdag weer ingetrokken.

Aan boord zouden ruim negentig Nederlanders zitten. Het nieuwe coronavirus is bij geen van de 1455 passagiers en 802 bemanningsleden vastgesteld. Toch heeft Thailand alsnog besloten de passagiers niet toe te staan.

“Het schip staat niet in quarantaine. We weten dat dit verwarrend is voor onze gasten en we waarderen hun geduld”, aldus de Holland-Amerika Lijn.

Passagiers laten weten enorm gefrustreerd te zijn vanwege het besluit. “We dachten dat alles geregeld was. Iedereen had de vluchten alweer geboekt, nu moeten we weer afwachten”, aldus een passagier.