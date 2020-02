Kamer onderzoekt dit jaar al problemen bij UWV en fiscus

De Tweede Kamer gaat onderzoeken wat er misgaat bij de ‘loketten’ waar de burger in contact komt met de overheid. De problemen bij uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden nog dit jaar onder de loep genomen, waarbij de Kamer ook kijkt naar zijn eigen rol.

In de marathondebatten na Prinsjesdag vroeg CDA-voorman Pieter Heerma, gesteund door coalitiepartner de ChristenUnie, om zo’n onderzoek. In de troonrede sprak de regering uit dat deze organisaties het “gezicht van de overheid” zijn. Mensen “mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen”. Het UWV, de fiscus en het CBR kampen met diverse problemen waardoor vaak juist kwetsbare burgers de dupe zijn.

De Kamer wil inzicht krijgen in de oorzaken van de problemen, de manier waarop de Kamer wordt ge├»nformeerd en hoe hij zijn controlerende taak uitvoert. Het doel is dat Tweede Kamerleden de uitvoerbaarheid van beleid niet uit het oog verliezen, en dat de ‘menselijke maat’ bij deze organisaties terugkeert.

De ori├źntatiefase van het onderzoek gaat in maart van start. In het najaar zullen onder meer hoorzittingen worden gehouden en het rapport moet over een goed jaar worden gepubliceerd.