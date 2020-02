Minister Kaag: blokkeren handelsverdrag ‘onbestaanbaar’

Het zou “onbestaanbaar” zijn als de Tweede Kamer het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada dwarsboomt, zegt verantwoordelijk minister Sigrid Kaag. Ze verdedigt het zogeheten CETA-handelsverdrag woensdagmiddag in de Kamer en lijkt alle zeilen te moeten bijzetten om bijvoorbeeld coalitiepartner ChristenUnie over de streep te trekken en het verdrag te redden.

Regeringspartij CU en de vrijwel voltallige oppositie vrezen dat het verdrag de weg vrijmaakt voor verslechtering van Europese standaarden onder meer op gebied van voedselveiligheid. Ze willen de verzekering dat hun zorgen niet bewaarheid worden. Maar Kaag laat zich hoe dan ook niet met hangende pootjes terug naar Brussel sturen, waarschuwt ze.

Kaag tilt zwaar aan het verdrag en kiest, nu het erom spant, steeds grotere woorden. Nee-stemmers zouden volgens haar de verantwoordelijkheid op zich nemen dat “onze politieke stem in de Europese Unie vermindert”. Bovendien zouden we tegen de EU zeggen “laten we onszelf nog een beetje kleiner maken en zwakker”. Nu de EU haar krachten moet meten met de protectionistische Verenigde Staten en een staatskapitalistisch China is dat al “helemaal onbestaanbaar”.