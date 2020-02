Ook in Kerkrade mogelijk bombrief ontploft in postkamer bedrijf

Ook bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade is rond 08.30 uur een poststuk ontploft. Dat meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijf is ontruimd en het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek, zo stelt de politie.

Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een poststuk in Amsterdam. Daar was even voor 08.00 uur in een postkamer van een bedrijf in Amsterdam ook een explosie. De politie vermoedt hier dat het gaat om een bombrief. Of dat in Kerkrade ook het geval is, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. De Limburgse politie wil alleen spreken van een briefpakket.

Het getroffen bedrijf in Amsterdam ligt aan de Bolstoen op een bedrijventerrein bij Amsterdam Sloterdijk. Er zijn aan die straat meerdere bedrijven gevestigd. In Kerkrade ligt het getroffen bedrijf ook op een bedrijventerrein, Beitel-Locht.