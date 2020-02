Veel bijkomend leed bij spijsverteringsziekte

Van de 2 miljoen Nederlanders die een spijsverteringsziekte hebben, lijdt bijna de helft in stilte onder taboes, onbegrip of stigmatisering. Een derde ervaart negatieve invloed op (het aangaan van) een relatie. Dat zegt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) op basis van een onderzoek onder 3647 patiënten. De MLDS voert campagne om de taboes over spijsverteringsziektes te doorbreken.

“Open communiceren over ontlasting, winderigheid, diarree en toiletgang wordt volgens veel respondenten niet algemeen geaccepteerd, of als vies ervaren. Hierdoor verkiezen ook de patiënten zelf vaak het stilzwijgen. Eén op de vier patiënten durft de problemen ook niet met de huisarts te bespreken, met een (te) late diagnose of onjuiste behandeling als dreigend risico. Van hen die wel naar de dokter stapten, voelde 25 procent zich niet serieus genomen of zelfs onheus bejegend door de huisarts”, zegt de stichting.

Onderschatting door de buitenwereld van de dagelijkse gevolgen zoals een strikt dieet is ook een veelvuldig voorkomende ergernis: “Zo’n dieet wordt door buitenstaanders vaak weggewuifd als modegril of aanstellerij.”

Patiënten met leverziekten en alvleesklieraandoeningen zitten vaak met de ideeën van anderen dat hun aandoening het gevolg zou zijn van alcoholmisbruik.