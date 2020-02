‘Imagoschade voor provincie Zeeland is onbetaalbaar’

“Achter onze ruggen om is naar alternatieve locaties gezocht. Het geschaad vertrouwen is groot.” Dat zei commissaris van de Koning Han Polman tijdens een persconferentie naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te laten verhuizen, maar naar Nieuw Milligen.

De bijeenkomst, vrijdag in het provinciehuis in Middelburg, is een initiatief van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. “Voortdurend hebben we aan het kabinet gevraagd: zitten we op het goede spoor? Het antwoord was steeds bevestigen”, aldus Polman. “De kosten van de aanleg van het terrein lopen in de miljoenen. De imagoschade voor Zeeland is onbetaalbaar. Na alles wat wij hebben meegemaakt, zouden alle regio’s gewaarschuwd moeten zijn.” Pas vrijdag werd volgens hem de naam van het Gelderse Nieuw Milligen door het kabinet genoemd.

Het kabinet stelt een speciale gezant aan die met de provincie gaat praten over compensatie. “Die krijgt een zware klus. Die zal het vertrouwen moeten herstellen”, zei een aangeslagen burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen. “En dat terwijl acht jaar goed is samengewerkt.”Hij eist compensatie voor direct geleden schade.

De marinierskazerne was aan Vlissingen beloofd, maar vrijdagochtend maakte het kabinet bekend dat het Nieuw Milligen in Gelderland wordt. Het kabinet beloofde Zeeland te bekijken hoe het mislopen van de marinierskazerne goed kan worden gemaakt.