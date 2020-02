Dennis brengt zeer zachte lucht mee

Opnieuw gaat het zondag stormen. De storm, genaamd Dennis, lijkt op de storm Ciara van vorige week, maar de windstoten zullen minder hard zijn en de temperatuur hoger. Weeronline verwacht windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. Aan de noordwestkust kunnen deze oplopen tot 120 kilometer per uur. De temperatuur komt uit op 13 tot 17 graden, wat bijzonder zacht is voor half februari.

Zaterdagavond trekt de wind aan en aan het einde van de avond of begin van de nacht bereikt de wind stormkracht 9 in het uiterste noordwesten van het land. Zondag is het grijs en zeer onstuimig, maar ook opvallend zacht. In het hele land kunnen windstoten voorkomen en aan de kust zijn windpieken van 100 tot 110 kilometer per uur. Tijdens het hoogtepunt van de storm kunnen de windstoten nog iets hoger uitvallen.

De zeer zachte lucht die Dennis meeneemt zorgt voor lenteachtige temperaturen. In het binnenland kan het zo’n 15 tot 16 graden worden. Vlak aan zee wordt een graad of 13 verwacht en in het zuidoosten mogelijk ongeveer 17 graden.

Zondag trekt in de namiddag en in de avond nog een buiengebied over het land en daardoor kan de wind tijdelijk nog een keer aantrekken.

Het KNMI heeft voor zaterdagavond laat uur code geel afgegeven voor Noord-Holland, Friesland en de Waddenzee. Vanaf zondagochtend vroeg geldt code geel voor het hele land.