Zangeres Merel Huizinga Amsterdammer van het Jaar 2019

Zangeres en mezzosopraan Merel Huizinga is verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2019. Ze kreeg de prijs zondag tijdens een awardshow in Internationaal Theater Amsterdam uit handen van burgemeester Femke Halsema.

Met haar twaalf jaar geleden opgerichte stichting Philomela verbindt de 56-jarige Huizinga bewoners van zorginstellingen, scholieren, buurtbewoners en migranten met klassieke muziek. Ze verzorgt niet alleen optredens voor bejaarden, maar ook projecten voor kinderen in achterstandswijken en het Zwaluwenkoor waar vluchtelingen samen zingen. De zangeres kreeg 25 procent van de ruim 22.000 duizend uitgebrachte stemmen. Er kon sinds begin deze maand gestemd worden.

De erespeld Het Eberhartje – in het leven geroepen als herinnering aan de in 2017 overleden burgemeester Eberhard van der Laan – was voor Liesbeth van der Horst, de directrice van het Verzetsmuseum Amsterdam. Van der Horst zet in om jongeren te bereiken. “Daarnaast is zij een voorbeeld hoe we in onze lieve stad kunnen samenleven: menselijk, eerlijk en hoopvol”, aldus de organisatie.