Martien R.: ‘Politie en justitie zijn slechte verliezers’

Martien R., hoofdverdachte in een omvangrijke strafzaak over onder meer grootschalige handel in drugs en wapens, is maandag fel uitgevallen naar justitie. Hij voelt zich slachtoffer van “stemmingmakerij van de bovenste plank”. Het Openbaar Ministerie heeft volgens hem de jacht op hem geopend, nadat hij in 2012 definitief werd vrijgesproken van een liquidatie. Politie en OM tonen zich “slechte verliezers”, aldus R.

Aan het slot van een eerste inleidende zitting in de zaak tegen R. (49) en zes medeverdachten bij de rechtbank in Den Bosch zei R. dat het OM zich schuldig maakt aan “excessieve, gecreĆ«erde beeldvorming van mijn persoon”. Ook vindt hij dat hij “willens en wetens” in gevaar wordt gebracht “met fictieve beschuldigingen”.

“Justitie brengt bewust ongefundeerde informatie naar buiten, om een oorlog te ontketenen” tussen bewoners van woonwagenkampen, aldus R. Hij zei dat hij met grote regelmaat met allerlei ernstige misdrijven in verband wordt gebracht, om er vervolgens nooit meer iets over te horen. “Ook nu ik al drie maanden binnen zit, houdt het niet op.”

R. en zijn medeverdachten – onder wie zijn zoon Anton en zijn broer Toon – werden in november opgepakt tijdens een grote politieactie op een woonwagenkamp in Oss.