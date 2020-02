Ook maandag minder treinen door spoorherstel Woerden

Tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam rijden ook maandag minder treinen. Bij Woerden ging zondag de bovenleiding kapot en het herstel vergt meer tijd, laat spoorbeheerder ProRail weten.

“Spoorwerkers hebben zondagavond en -nacht met man en macht gewerkt om de bovenleiding op tijd te herstellen voor de maandagochtendspits. Dat is helaas niet gelukt”, meldt de spoorbeheerder. “Maandagavond gaan ProRail en een aannemer ermee verder.”

Zondag was het treinverkeer flink ontregeld door een combinatie van factoren. Zo waren er werkzaamheden en lagen er op diverse plekken omgewaaide bomen op het spoor. Problemen deden zich vooral voor in de Randstad en in het zuiden van het land.