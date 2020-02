Organisaties willen stop op afschieten dieren bij vliegveld

De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn “ontzet” door de hernieuwde toestemming van de provincie Drenthe voor het afschieten van dieren voor de vliegveiligheid op en bij Groningen Airport Eelde. Ze willen dat die wordt ingetrokken, omdat een goede onderbouwing zou ontbreken en het om “belachelijk veel diersoorten” gaat. Ze hebben een bezwaarschrift ingediend.

De luchthaven heeft vogelwachters in dienst die vogels eerst moeten verjagen. Lukt dat niet, dan mogen ze worden gevangen en vrijgelaten of desnoods worden gedood, aldus de dierenliefhebbers. Dat is afhankelijk van de soort. “Sommige vogels worden gevangen en vrijgelaten, maar anderen krijgen de kogel. Dit is toch niet te bevatten. Voor ons telt elk dier, ongeacht de soort”, zegt Animal Rights.

Ook zoogdieren als verwilderde katten zijn volgens de clubs ten onrechte de klos. “Verwilderde katten worden gevangen met vangkooien en daarna met het geweer gedood. Katten zouden onder meer op weidevogels kunnen jagen. Diezelfde weidevogels, zoals de kievit, scholekster en wulp, mogen volgens het besluit dan wel door jagers worden gedood”, aldus de organisaties.

Volgens Drenthe is inderdaad wegens de veiligheid opnieuw een ontheffing verleend op basis van het nog geldende oude plan Faunabeheer. Dat gaat wel aangepast worden.