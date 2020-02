Daders ontkomen na plofkraak in Amsterdam

Op het Osdorpplein in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.00 uur een plofkraak gepleegd bij een geldautomaat. De politie meldt dat de vermoedelijke daders zijn ontkomen, waarschijnlijk op een scooter. Ze lieten een gele Fiat Panda ter plekke achter na de explosie.

Het is onbekend hoe groot de schade is. Of de daders geld hebben buitgemaakt is evenmin duidelijk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.

In Utrecht wist de politie een vermoedelijke poging tot een plofkraak te verijdelen. Twee personen die waren binnengedrongen bij een supermarkt waar een geldautomaat stond, werden op aanwijzing van alerte getuigen aangehouden.