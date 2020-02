Den Haag: kom met openbaar vervoer naar centrum bij boerenprotest

Mensen die woensdag in Den Haag moeten zijn, kunnen het best met de fiets of het openbaar vervoer komen. Dat zegt de gemeente. In het centrum van de stad is het dan namelijk drukker dan anders, omdat boeren daar demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De demonstratie is bij de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen. Ook komen sommige boeren misschien met bussen naar Den Haag. “Houd rekening met vertraging op de weg”, schrijft de gemeente.

Auto’s, busjes en vrachtwagens die in het centrum van Den Haag moeten zijn, mogen daar gewoon komen. Er komen wel “flexibele afzettingen” bij het centrum “om te voorkomen dat zware voertuigen het centrum in rijden”.