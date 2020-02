Dode door botsing tussen trein en auto in Schiedam

In Schiedam is maandagavond iemand om het leven gekomen door een botsing tussen een personentrein en een auto. Het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam Centraal is platgelegd. NS verwacht dat het oponthoud tot 06.30 uur dinsdagmorgen duurt. Er rijden tot die tijd snelbussen tussen Delft en Rotterdam Centraal.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het slachtoffer vermoedelijk de bestuurder van de auto, maar een zegsvrouw kon dat nog niet bevestigen. Na de aanrijding vloog de auto in brand, die na enige tijd is geblust. De hulpdiensten rukten massaal uit. De ravage op het spoor was groot.

Het ongeluk gebeurde op het spoor in de buurt van de Kerkweg. Hoe het heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De ruim 200 passagiers in de trein zijn opgevangen, zo meldt de Veiligheidsregio.