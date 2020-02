Kamer: kinderopvang mag ongevaccineerd kind weigeren

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kinderopvangcentra het recht geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Regeringspartij D66 paste een voorstel dat ze eerder opstelde aan, en dat kan nu op een meerderheid rekenen.

Kinderen die geen vaccinatie kunnen verdragen vanwege bijvoorbeeld een allergie zouden de dupe kunnen worden, luidde een van de kritiekpunten. Voor die groep geldt nu een uitzondering in het voorstel van D66. Ook komt er na twee jaar een evaluatie.

In ieder geval de VVD, PVV en PvdA steunen het voorstel. GroenLinks twijfelt nog. De Kamer stemt later dinsdag over het plan.

Artsen uitten eerder ook kritiek op het voorstel. Als opvangcentra niet-gevaccineerde kinderen gaan weigeren, zullen die samendrommen in kinderdagverblijven zonder inentingseis en vormen ze zo infectiehaarden, vrezen de artsen.