Katwijk gaat na dreigement minister akkoord met bouw 5000 huizen

Katwijk gaat alsnog akkoord met de bouw van minstens 5000 woningen op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven dreigde met ingrijpen, mocht de Zuid-Hollandse gemeente dwars blijven liggen.

De bewindsvrouw verwachtte eind januari al dat binnen enkele weken alle seinen op groen zouden staan. Na verder overleg tussen Katwijk en de eigenaar van het vliegveld, het Rijksvastgoedbedrijf, is er overeenstemming bereikt.

Van Veldhoven spreekt van een doorbraak en zegt verheugd te zijn. De woningen zullen een aanzienlijke verlichting betekenen voor de woningnood in dit deel van de Randstad, aldus de minister.

Over woningbouw op het oude vliegkamp is al vijftien jaar gediscussieerd. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 riepen de minister onlangs nog op om vaart te maken en in te grijpen.