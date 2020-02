Nationaal Archief focust op periode vlak na bevrijding

In het Nationaal Archief in Den Haag opent donderdag de tentoonstelling De oorlog die bleef – de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van documenten, foto’s en andere spullen wordt verteld over net na de oorlog, over mensen die verdacht werden van collaboratie, oorlogsmisdadigers, slachtoffers die terugkeerden uit de kampen en de identificatie van omgebrachte personen. Ook komt de situatie aan de orde in Nederlands-Indië, waar na de capitulatie van de Japanse bezetter de strijd om de onafhankelijkheid van de kolonie losbarstte.

Omdat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, maakte het Nationaal Archief deze expositie met behulp van de 9 kilometer documenten uit de oorlogsarchieven.

“Bij binnenkomst stapt de bezoeker af op een gordijn vol beelden van de bevrijding, kleurig en vrolijk. Met een stap door het gordijn heen bevindt men zich in een andere wereld, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog die voor velen alles behalve feestelijk was”, kondigt het museum aan.

Bij de thema’s staan personen centraal. Zo komt de bezoeker bij het thema Berecht meer te weten over het proces tegen de destijds zeer bekende collaborerende journalist Max Blokzijl (die aan het begin van de eeuw optrad samen met de legendarische entertainer Jean-Louis Pisuisse). Blokzijl werd ter dood veroordeeld. Bij het thema Vermoord en vermist komt de geschiedenis van de Arubaans-Nederlandse verzetsstrijder Boy Ecury aan de orde.

De kille ontvangst van David Simons en zijn gezin in Den Haag na terugkeer uit concentratiekampen staat centraal bij het thema Beroofd. De berechting van Japanse oorlogsmisdadigers en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië komt aan bod bij het thema Ontheemd, aan de hand van de geschiedenis van bestuursambtenaar Henry d’Ancona.

“Veel van deze levensverhalen kunnen vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Want wat na de oorlog zwart-wit leek, blijkt vandaag de dag soms toch grijs gebied te zijn”, aldus het Nationaal Archief.