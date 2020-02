‘Steeds meer mensen halen motorrijbewijs’

Steeds meer mensen halen hun motorrijbewijs. Dat meldt de BOVAG na een analyse van de cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het afgelopen jaar zijn 30.076 mensen geslaagd voor het afsluitende motorrijexamen. Dat is een stijging van 4,6 procent in vergelijking met 2018.

Sinds halverwege de jaren 90 kwam het volgens de BOVAG slechts twee keer eerder voor dat meer dan 30.000 Nederlanders slaagden voor het motorrijexamen. In 2002 waren dat er bijna 32.000. In 2012 was er sprake van een kunstmatige piek van 31.500 als gevolg van een drastische wijziging in de Europese rijbewijsrichtlijnen per 2013. Het werd voor jongeren toen een stuk lastiger om een volwaardig motorrijbewijs te bemachtigen. Veel deden daarom in 2012 een poging en dat zorgde voor een vertekend beeld. Het jaar daarna daalde het aantal geslaagden tot onder de 19.000.

Ook de verkoop van nieuwe motorfietsen bereikte vorig jaar een hoogtepunt met ruim 14.000 stuks, het hoogste niveau in tien jaar, terwijl de tweedehandsverkoop in 2019 op een absoluut record van bijna 124.000 transacties eindigde. De cijfers over januari zijn ook positief. Er werden 956 nieuwe exemplaren geregistreerd; het hoogste aantal voor een januarimaand sinds 2009.