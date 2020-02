Twee aanhoudingen voor mogelijk witwassen met bitcoins

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van geld met cryptovaluta. Het ging vooral om bitcoins, maar ook om andere digitale munteenheden. De aanhoudingen vonden plaats in twee verschillende onderzoeken, maakte het Openbaar Ministerie bekend.

In Noordwijk is een 45-jarige man opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht ruim 2 miljoen euro te hebben witgewassen. Met een cryptocreditcard deed hij grote aankopen die niet bij zijn inkomen en vermogen pasten. Ook nam hij met deze kaart grote contante bedragen op. De FIOD heeft onder meer 3 kilo goud in beslag genomen, evenals tientallen zogeheten wallets met ongeveer 260.000 euro aan cryptovaluta, creditcards, een auto, horloges en sieraden. Onderzocht wordt waar het geld vandaan kwam.

In het andere onderzoek gaat het om een 31-jarige man uit de provincie Groningen. Hij zou samen met twee anderen ongeveer 100.000 euro hebben witgewassen. Er is beslag gelegd op computers, smartphones en andere gegevensdragers. De verdachte werd opgespoord dankzij informatie uit een eerder onderzoek naar de crypto-mixservice Bestmixer.io.

Nederland werkt op het gebied van fiscale criminaliteit en witwassen sinds medio 2018 nauw samen met zusterdiensten in Australiƫ, Canada, Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten. In het eerste onderzoek is gebruik gemaakt van Amerikaanse informatie, zei een woordvoerster.