Verdacht postpakket bij bedrijfspand in Utrecht

Bij een bedrijfspand aan de Eendrachtlaan in Utrecht is een verdacht postpakket aangetroffen. Het pand is uit voorzorg ontruimd, meldt de politie.

De politie onderzoekt of het verdachte pakket verband houdt met de bombrieven die eerder naar verschillende bedrijven in het land zijn verstuurd. Om wat voor bedrijf het gaat, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Het pakketje werd begin van de middag ontdekt.

Vorige week waren er meerdere meldingen van bombrieven die ontploften bij bedrijven en van verdachte pakketjes. Sommige bleken loos alarm. Begin januari werden ook al zeven bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.