Aantal laaggeschoolde jongeren daalt niet verder

Jarenlang gingen steeds meer jongeren van school met een startkwalificatie, een diploma dat volgens de overheid genoeg kansen biedt op de arbeidsmarkt. Die ontwikkeling stagneert nu, ziet onderwijssocioloog Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er blijft nu een kwetsbare groep jongeren over die er toch niet in slaagt een startkwalificatie te halen. Zij hebben veel vaker dan gemiddeld een ziekte of beperking en komen ook moeilijk aan het werk.

Traag verwacht dat het extra moeite zal kosten om ook deze jongeren aan een diploma te helpen van het niveau mbo-2 of hoger, dat doorgaat voor startkwalificatie. De overheid heeft de ambitie uitgesproken om het aantal jongeren dat van school gaat zonder startkwalificatie verder omlaag te brengen.

Vorig jaar hadden 181.000 jongeren van 15 tot 27 jaar geen diploma van dit niveau en waren ze ook niet bezig met een opleiding. Vier op de tien van hen had geen baan. Een groot deel van deze jongeren wil of kan niet werken, zeggen ze in een enquĂȘte. Zij hebben vaak te maken met een ziekte of beperking. De jongeren die wel werk vonden, hebben volgens het CBS vaak minder complexe banen als lader, losser en vakkenvuller.