CDA kibbelt met Farmers Defence Force tijdens boerenprotest

Tijdens het boerenprotest in Den Haag heeft organisator Farmers Defence Force (FDF) openlijk gekibbeld met het CDA, een partij die van oudsher veel steun heeft onder boeren. “Het is goed dat jullie je hebben verenigd in FDF, maar soms is jullie taalgebruik ongepast. Dat doet afbreuk aan waar we samen voor staan”, zei Kamerlid Jaco Geurts op het podium bij de demonstratie. Dat kwam hem op boegeroep van de boeren te staan.

FDF-voorzitter Mark van den Oever reageerde met een vraag aan het publiek: “Willen jullie dat het CDA de stekker uit het kabinet trekt?” De boeren reageerden met gejuich. “Als ze dat doen, gaan jullie dan weer op ze stemmen?”, vroeg Van den Oever vervolgens, waarop de boeren weer juichten. Daarna stelde hij de vraag: “En als ze dat niet doen, zeggen we dan ons lidmaatschap op?”, wat door de boeren weer werd beantwoord met gejuich.

Een ander CDA-Kamerlid, melkveehouder Maurits von Martels uit Dalfsen, zei tegen de boeren: “Wij zijn nog steeds jullie bondgenoten. We gaan onze inzet verdubbelen om dingen gedaan te krijgen.” FDF-voorman Van den Oever antwoordde: “We twijfelen niet aan jullie boerenhart, maar wel of jullie het hard genoeg gebruiken. We geven jullie nu een kans, maar maak het waar. We schudden jullie nu de hand, maar we geven hem maar een keer.”

Bij het protest zijn enkele duizenden boeren aanwezig die boos zijn over het stikstofbeleid van het kabinet. Bij de demonstratie staan tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen, een symbool van nood en protest.

Een van de demonstranten is Piet Kleinsma uit Friesland. “Ik kan me zo kwaad maken elke keer als ik hier kom. Ik ben echt woedend, het kabinet blijft er maar omheen draaien. Ze moeten nu echt met goed beleid komen”, zegt hij. Kleinsma doet ook een oproep aan de Nederlandse burgers: “Ik nodig alle mensen in Nederland uit om eens te komen kijken bij boeren, hoe het daar gaat. Dan zie je hoe hard we werken.” Een andere Friese betoger, die zijn naam niet wil noemen, zegt: “Het is jammer dat mensen niet massaal achter ons staan. Wij produceren het voedsel dus het is belangrijk dat Nederland achter ons staat.”

Sieta van Keimpena, een van de leiders van het protest, hekelde in een toespraak het kabinet. “Halvering van de veehouderij kost meer dan 40.000 banen”, zei ze. “Het hele kabinet en een heel groot deel van de Tweede Kamer zitten erbij en kijken weg. Terwijl ze weten dat de stikstofcijfers niet kloppen. Ze weten dat het aandeel van de landbouw veel kleiner is”, stelde Van Keimpena. Volgens haar wil premier Rutte “boeren wegvegen van het platteland”.