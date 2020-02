Kunstenaarsportretten centraal in Van Gogh Museum

In het Van Gogh Museum in Amsterdam opent vrijdag de tentoonstelling In the Picture. In 77 portretschilderijen toont het museum hoe groot de invloed van Van Goghs zelfportretten is geweest op de generaties na hem.

Er is werk te zien van Edvard Munch, Gustave Courbet, John Singer Sargent en Francis Bacon. Ook hangen er dertien portretten van vrouwelijke kunstenaars, onder wie Charley Toorop en Thérèse Schwartze.

Het is de eerste keer dat het Van Gogh Museum een tentoonstelling wijdt aan het genre van het kunstenaarsportret, dat in de 19e eeuw steeds populairder werd. Middelpunt is Van Goghs iconische ‘Zelfportret met verbonden oor’ uit 1889, dat het museum sinds 2018 in bruikleen heeft. Dat zelfportret van Van Gogh met een verband om zijn hoofd toont een kwetsbare en tegelijk krachtige kunstenaar: hij had het moeilijk en tóch bleef hij schilderen, aldus het museum. “Het schilderij vertelt iets over de identiteit, het imago, de zelfbeschouwing en het lijden van de kunstenaar: thema’s die ook centraal staan in de rest van de tentoonstelling, waarin een uiteenlopende selectie wordt getoond van kunstenaarsportretten uit de tweede helft van de 19e eeuw en de vroege 20e eeuw.”

In the Picture is te zien tot en met 24 mei.