Minister Blok naar Golfregio voor overleg

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) brengt deze week een bezoek aan diverse landen rondom de Perzische Golf, om te praten over de spanningen in het gebied. De minister gaat ook langs op het Nederlandse marineschip Zr. Ms. De Ruyter, die in de Straat van Hormuz meedoet aan een Europese missie onder leiding van Frankrijk.

Blok gaat naar Saudi-Arabiƫ, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Die eerste twee landen zijn rivalen in de regio, en de spanningen in het gebied zijn iets wat Blok met zijn Saudische collega wil bespreken. Ook de mensenrechten in het land staan op de agenda.

In Iran wil Blok onder meer praten over het atoomakkoord met dat land. “Nederland is kritisch op Iran, maar we zoeken samenwerking waar mogelijk”, aldus Blok. “Alleen door in gesprek te blijven, kunnen we onze zorgen adresseren.”

De missie waar Zr. Ms. De Ruyter aan meedoet is bedoeld om een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen in de Straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor de wereldoliehandel. Vorig jaar werden er zes olietankers aangevallen.