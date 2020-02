Ministerie: alle Nederlanders van Westerdam

De laatste Nederlandse passagiers die nog op het cruiseschip MS Westerdam zaten, zijn in Cambodja van boord gegaan. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Honorair consuls van Nederland zijn in de haven van Sihanoukville en in de hoofdstad Phnom Penh om de Nederlanders te begeleiden. Eerder woensdag had een woordvoerder van de provincie waar het schip zich bevindt, gemeld dat de laatste 233 passagiers de Westerdam hadden verlaten en in bussen naar Phnom Penh zouden worden gebracht.

Uit testen was gebleken dat passagiers van de Westerdam die nog in Cambodja verblijven, niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Het schip met ook Nederlanders aan boord was eerder geweigerd door meerdere Aziatische landen. Toen waren aan boord nog geen besmettingen gemeld. Later bleek dat één van de passagiers die het schip had verlaten wel was besmet met het nieuwe virus. Daarop kregen passagiers die zich nog op het schip bevonden opdracht daar te blijven. Anderen waren toen al van boord gegaan.