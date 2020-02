Helft dementerenden overlijdt binnen vijf jaar na diagnose

De helft van de mensen die dementie hebben, is vijf jaar nadat dat is vastgesteld overleden. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC en het Nivel, die gegevens van 9000 mensen met dementie hebben onderzocht.

Veruit de meeste mensen met dementie overlijden in een zorginstelling. De helft van de dementerenden woont vier jaar na hun diagnose nog thuis, blijkt uit het onderzoek. Van de dementerenden overleed 70 procent in een zorginstelling, 15 procent thuis en 12 procent in het ziekenhuis. Vrouwen met dementie worden eerder opgenomen dan mannen, maar mannen met dementie overlijden eerder.

Onderzoeker Karlijn Joling zegt dat er nu voor het eerst cijfers zijn. “Om zorg goed te plannen is het van belang om te weten hoe lang mensen thuis blijven wonen en hoe lang er zorg nodig is.”

Wat verder opvalt is dat opgenomen mensen met dementie gemiddeld langer leven dan de andere mensen in de zorginstelling. “Misschien omdat mensen met dementie lichamelijk nog relatief gezond kunnen zijn wanneer zij worden opgenomen”, zegt Joling. Wel wijst ze erop dat de onderzoeksgegevens van voor de hervorming van de zorg zijn. “Waarschijnlijk komen mensen nu later en dus veelal met een slechtere gezondheid het verpleeghuis binnen.”