Snoeiharde kritiek in Kamer over behandeling Zeeuwen

Veel fracties in de Tweede Kamer hebben snoeiharde kritiek op het kabinetsbesluit om de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen af te blazen. Dat bleek donderdag bij het begin van het debat met staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). Zij meldde vorige week na de ministerraad dat de kazerne niet naar Vlissingen gaat, maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn.

Oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en SP haalden uit naar de “stiekeme” wijze waarop de Zeeuwen zijn behandeld. Volgen SP-Kamerlid Sadet Karabulut is hen “een rotstreek” geleverd omdat al maanden in stilte is overlegd over de verhuizing van de marinierskazerne naar Nieuw-Millingen.GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks zei dat de Zeeuwen “een rad voor ogen is gedraaid”

Maar ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert toonde zich kritisch. Als hij een Zeeuw was geweest zou hij zich “bedonderd” hebben gevoeld door de gang van zaken. De Zeeuwen staan nu volgens hem “met lege handen”. Van Helvoirt moest overigens toegeven dat hij al eerder vertrouwelijk was ingelicht over het voornemen de kazerne niet naar Vlissingen te verhuizen.