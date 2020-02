Inwoners Den Haag en Wassenaar ontvangen afpersingsbrieven

Verschillende inwoners van Den Haag en Wassenaar hebben de afgelopen tijd een afpersingsbrief ontvangen. De brieven houden volgens de politie voor zover bekend geen verband met de recent verstuurde bombrieven.

De afpersingsbrieven werden tussen 10 en 20 februari bezorgd. De zender eist voor een bepaalde datum een bepaald geldbedrag. Gebeurt dat niet, dan worden er strafbare feiten gericht op de ontvangers gepleegd, zo wordt gedreigd. Hoeveel geld er wordt geëist en met wat voor strafbare feiten wordt gedreigd, wil een politiewoordvoerder nu niet zeggen. Het aantal ontvangers van de brieven ligt volgens de zegsman onder de tien.

Wie ook een dergelijke brief heeft ontvangen, wordt door de politie opgeroepen zich te melden. “Wij willen u erop wijzen de brieven niet of zo min mogelijk met blote handen aan te raken, in verband met het veiligstellen van sporen”, aldus de politie.