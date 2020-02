‘Bijna twee derde van de Nederlanders gelooft in wonderen’

Bijna twee derde van de Nederlanders (63 procent) gelooft in wonderen en bijna 30 procent in “wonderbaarlijke ervaringen”. Twee op de vijf Nederlanders (41 procent) hebben zelf weleens iets gedaan om de kans op een wonder te vergroten, zoals bidden (24 procent), een geluksvoorwerpje met zich mee dragen (6 procent) of zelfs op bedevaart gaan (4 procent).

Museum Catharijneconvent in Utrecht presenteert van 28 februari tot en met 23 augustus een tentoonstelling over wonderen en hoe kunstenaars zich erdoor lieten en laten inspireren. In opdracht van het museum en KRO-NCRV deed Motivaction onder ruim 1900 mensen een representatief onderzoek naar het geloof in wonderen in Nederland.

Ruim een vijfde (22 procent) van de Nederlanders tussen de 16 en 90 jaar oud zegt zelf wel eens een wonder(baarlijke ervaring) te hebben gehad. Bijna de helft van Nederlanders heeft wel eens – persoonlijk, op social media of via een religieuze gemeenschap – gehoord van iemand die zoiets heeft meegemaakt.

De meeste wonderen die mensen ervoeren, gingen over de genezing van een ernstige ziekte, een ontsnapping aan de dood, contact met overledenen of een onverklaarbare samenloop van gebeurtenissen. Ook religieuze wonderen, een zwangerschap en de geboorte van een kind worden genoemd. Het geloof in het bestaan van wonderen en wonderbaarlijke ervaringen komt vaker voor onder gelovigen dan onder ongelovigen.

Allemaal wonderen, heet de komende expositie in Catharijneconvent. “Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van kunstenaars hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd”, aldus het museum. Er zijn werken te zien van kunstenaars variĆ«rend van Rembrandt tot Mondriaan.